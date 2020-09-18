مقاضاة رئيس الوزراء الفرنسي بسبب إدارته لأزمة كورونا

قررت مجموعة من الناجين من فيروس كورونا المستجد، وأسر بعض المصابين بالمرض، مقاضاة رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس، حيث اتهموه بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا.

ووصفت المجموعة، إدارة كاستيكس لأزمة انتشار فيروس كورونا، بأنها كانت "متناقضة وخطيرة"، ما أدى إلى تضاعف أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وكان كاستيكس وحكومته ضغطا من أجل إعادة فتح الاقتصاد الفرنسي وتعلم التعايش مع كورونا، حيث رفض فرض إغلاق جديد، في الوقت الذي بدأت فيه المستشفيات في بعض أقاليم فرنسا تعاني تحت ضغط مرضى الفيروس مرة أخرى.

وقال المحامي فابريس دي فيزيو، الذي تولى مهمة رفع الدعوى القضائية بالنيابة عن مجموعة ضحايا فيروس كورونا في فرنسا أمام محكمة العدل الجمهورية، إنه اتهم رئيس الوزراء بالفشل في التصدي لكارثة تشكل خطرًا على السلامة العامة.