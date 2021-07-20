«الهجرة» توضح شروط قبول أبناء المصريين العائدين من الخارج بالمدارس

قال مصدر بوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنَّ هناك تيسيرات لأبناء المصريين العائدين من الخارج لإلحاقهم بالمدارس الرسمية أو الخاصة، عن طريق المديريات أو الإدارات التعليمية المختصة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، إنَّه إذا كانت الشهادات من الطالب المصري العائد قد تمت معادلتها بإحدى الشهادات التي تمنحها المدارس المصرية فيقبل في الصف المناظر دون الحاجة إلى تقييم مستواه الدراسي، فيما عدا الطلاب الناجحين من الصفين الرابع والخامس الابتدائي فإنَّهم يؤدون امتحان الدور الثاني في جميع المواد الدراسية مع تلاميذ هذين الصفين بمصر في موعد عقد هذا الامتحان، على أن يعقد امتحانًا للمتخلفين منهم عن أداء امتحان الدور الثاني في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ويتحدد الصف الدراسي الذي يلحق به هؤلاء وفقًا لنتيجة الامتحان.

وأوضح المصدر، أنَّه في حالة التقديم بعد نهاية شهر أكتوبر فيلتحقون بنفس الصفوف الناجحين منها الطالب المصري الذي أدى بنجاح الامتحان الذي تعقده الوزارة بالسفارات المصرية بالخارج يقيد عند عودته للدراسة داخل الجمهورية بالصف الذي نقل إليه مع مراعاة شروط وقواعد تنسيق القبول في المرحلة التي يقبل بها الطالب المصري الذي حصل في الخارج على شهادة صدر قرار معادلتها بالشهادة المصرية المناظرة يقيد عند عودته للدراسة داخل جمهورية مصر العربية بالصف الذي نقل إليه مع مراعاة شروط وقواعد تنسيق القبول في المدرسة التي قبل بها يجرى امتحان مستوى تحت إشراف الإدارة التعليمية للطالب المصري العائد في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الشهادة المقدمة من الطالب لم يتمّ معادلتها بمثيلاتها في مصر.

2- إذا كانت الشهادة المقدمة من الطالب مضى عليها عامان على الأكثر.

3- إذا لم يتقدم الطالب بما يثبت دراسته في مدرسة نظامية بالخارج.

4- إذا كانت الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب غير موثقة لجميع الحالات السابقة يسمح لكل طالب مصري عائد من الخارج بالتجاوز عن 6 أشهر بالزيادة أو النقص عن السن المقررة للقبول بالمدارس الرسمية أو الخاصة، ولا يسري ذلك على التلاميذ الذين يلحقون بالصف الأول الابتدائي.