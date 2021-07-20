كيفية إخراج وتوزيع لحوم الأضاحي: للأقارب والأصدقاء والادخار والصدقة

يحرص العديد من الأشخاص على الذبح في عيد الأضحى كما أمرهم الله، ولكن لا يعرفون كيفية توزيع اللحوم وطرق توزيعها خاصة في المدن التي لا يعرف بها الكثيرين الفقراء عكس القرى.

كيفية توزيع لحوم الأضحية

وأوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية توزيع لحوم الأضحية، لافتة إلى أنَّه يجوز عند الأئمة الأربعة أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها، ويطعم الأغنياء والفقراء، ويَدَّخر منها، والأفضل عند الحنفية أن يتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه، ويتصدق بالثلث، ويدخر الثلث.

وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنَّه يندب لمن كان له عيال يحتاجون إلى التوسعة ألَّا يتصدق منها على غيرهم لأن إنفاقه عليهم صدقة، مشيرة إلى أنَّ الأفضل عند الحنابلة أن يجعل أضحيته أثلاثًا كما تقدم، وعند الشافعية أن يتصدق بها كلها، ودُونَ ذلك عندهم في الفضل: أن يأكل ثلثها، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها.

وأكملت: والأفضل عند المالكية أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والإهداء بدون تحديدٍ بالثلث ولا غيره.

شروط توزيع الأضحية

وكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن شروط توزيع الأضحية، موضحًا أن الفقير القريب أولى، من باب صلة الرحم والصدقة، مشيرا إلى إمكانية التهادي بالثلث واقتناء المضحي الثلث الأخير.

طرق توزيع لحوم الأضاحي

وهناك العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون التصرف في لحوم الأضاحي بعد الذبح.

وهناك من يلجأ إلى الجمعيات الخيرية والمساجد لتوزيع لحوم الأضاحي عندما لا يكون على معرفة بالكثير من الفقراء والمحتاجين.

يمكن إعطاء الأضحية للمشروع القومي للصكوك الذي طرحه مفتى الجمهورية شوقي علام، حيث تتولى هذه الجهة التوزيع لكافة المحتاجين على مستوى الجمهورية.

بنك الطعام المصري

كما يمكنك التبرع بلحوم الأضحية لبنك الطعام المصري حيث يقوم المتبرع بالصك البلدي فقط بالتواصل مع بنك الطعام المصري من خلال الاتصال بـ16060 لتحديد موعد إستلام القدر الذي يريده من الكيلو جرامات من الأضحية الخاصة به.

مصر الخير

كما يمكنك التبرع لمؤسسة مصر الخير وهي من تقوم بتوزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والمحتاجين من خلال الاصتال بالخط الساخن 16140.