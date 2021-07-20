مجازر القليوبية تفتح أبوابها لاستقبال الأضاحي

فتحت مجازر محافظة القليوبية أبوابها لاستقبال المواطنين بالمجان صباح اليوم، لذبح الأضاحى تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

وأعلنت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، جاهزية المجازر المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وأوضحت أنه يوجد بنطاق المحافظة أكثر من 30 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة وتخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية، وتم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقى الشكاوي، ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.

وأضافت أنه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وإمداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات وحرصا على استمرار العمل على مدار 24 خلال أيام العيد، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل.

وأشارت «العسيلي»، إلى التنسيق مع مديرية التموين والصحة لتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر فى الطرقات والأسواق والتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار حفاظا على البيئة والصحة العامة مع توفير الإضاءة الكافية ومعدات النظافة كما تم وضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي.

فيما تفقد الدكتور محمد جودة مدير الإدارة البيطرية ببندر بنها مجزري كفر الجزار ومجزر كفر سعد للاطمئنان على حسن سير العمل تنفيذا لتوجيها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والعمل على راحتهم واستقبال جميع الأضاحى مجانا، ووجه الدكتور محمد جودة فريق العمل بمجزر كفر الجزار ببنها بتسهيل الإجراءات الخاصة بالذبح والكشف على الذبائح للمواطنين

وناشد محافظ القليوبية أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، وذلك لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.

و أكد المحافظ أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك و تقدم خدماتها للمضحين مجانا، محذرا من ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين، مشددا على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحى فى الشوارع أو يلقى مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة للمخالفين للقرار.