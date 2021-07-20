محافظ الجيزة يتابع ذبح الأضاحي بالمجازر

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجزر الوراق، اليوم، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي بأول أيام عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع فتح المجازر مجانا.

23 مجزرا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد

وأكد «راشد»، أن محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، جهزت 23 مجزرا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحفيزاً للمواطنين على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به.

الكشف علي الذبائح الخاصة بالمواطنين للاطمئنان علي سلامة اللحوم

وخلال جولته داخل مجزر الوراق شدد المحافظ علي كافة العاملين بالمجزر بضرورة تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين والتسهيل عليهم مع التأكيد علي ضرورة رفع المخلفات أولا بأول حفاظا علي النظافة العامة والتطهير الدوري للعنابر الخاصه بالمجزر والكشف علي الذبائح الخاصة بالمواطنين للأطمئنان علي سلامة اللحوم .

وشملت المجازر «المنيب بشارع المدبح، الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق، منشأة القناطر بشارع السوق، وردان، نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية، ناهيا بالمريوطية، البدرشين، الحوامدية بمنطقة السوق، سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين، العياط، المتانيا بالعياط، الصف، أطفيح بشارع السوق، القبابات والبرمبل بأطفيح، الباويطى ومنديشة بالواحات البحرية، رينا بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72، البشاير بطريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا»، وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا ًعلي المواطنين للحفاظ علي حالة الشوارع والبيئة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والدكتور أشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطري وهاني السيسي رئيس حي الوراق.