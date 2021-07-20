جمهور تامر حسني يستبدل حلا شيحة بأمينة خليل في كليب «بحبك»: «كدة أحلى»

بعد الأزمة الأخيرة التي صاحبت إطلاق كليب أغنية «بحبك» للفنان تامر حسني من فيلم «مش أنا»، بسبب رفض الفنانة حلا شيحة للمشاهد الرومانسية التي جمعتها به ضمن أحداث الفيلم والتي وصفتها بأنها «مترضيش ربنا»، قام محبو تامر حسني بوضع الأغنية على مشاهد من فيلم «البدلة».

وانتشرت أغنية «بحبك» على مشاهد فيلم «البدلة» التي أدت بطولته أمام تامر حسني، الفنانة أمينة خليل، وحظى الكليب الجديد بإعجاب قطاع كبير من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم «مش كدة أحلى»، وأضاف آخر: «كده أحلى بكتير من غير حلا». ​

جمهور تامر حسني يستبدل حلا شيحة بـ أمينة خليل في كليب «بحبك»

وعلى الرغم من حالة الغضب التي انتابت حلا شيحة بسبب إذاعة كليب الأغنية، إلا أن هجومها كان بمثابة دعاية للكليب الذي وصلت مشاهداته في فترة وجيزة أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال أيام معدودة، رغم أن قبل الأزمة لم تحقق الأغنية أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة.

كليب أغنية «بحبك» لـ تامر حسني

وعلق أحد المتابعين على ارتفاع مشاهدات الأغنية، قائلا: «كله جاي بعد مشكله حلا»، بينما قالت أخرى: «الخمسة مليون كلهم جايين عشان مشاهد حلا مع تامر فقط»، وأضاف ثالث: «والله لولا المشكلة اللي انتشرت مكنت بعرف هالأغنية.. ياعمي الفضول العربي بخوف».

وقالت حلا شيحة، في وقت سابق، عبر حسابها على «إنستجرام»، إنها شعرت بالحزن بسبب الكليب، متابعة: «بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت عن المشاهد دي وهي لا تصح».