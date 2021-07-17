حديث الصباح.. تامر حسني وحياة كريمة والأهلي أبرز ما تناولته البرامج

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج «توك شو» الصباحية، اليوم السبت، خلال فقراتها ومداخلاتها الهاتفية المختلفة؛ إذ سلطت القنوات الفضائية الأضواء، على

استيراد 166 ألف رأس.. «الزراعة» تكشف أسباب انخفاض أسعار الأضاحي

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جرى تشكيل لجان من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجار تغطية كل محافظات الجمهورية ومراكزها وأماكن بيع الأضاحي والحيوانات؛ للتأكد من وجود حالات صالحة ومناسبة وسليمة، وهي لجان متابعة تعمل على مدار 24 ساعة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، إلى أن أسعار الأضحية القائم (الحية) شهدت انخفاضا في الأيام الماضية لعدة أسباب، منها تكليف وزير الزراعة اللجنة المشكلة بقرار وزاري، بدراسة الوضع الراهن وتحديد احتياجات البلد، وجرى الموافقة على استيراد 166500 رأس من الحيوانات،، وبالتالي فإن المعروض أصبح متوازنا.

الأب بطرس دانيال عن اختياره سفيرا بـ«حياة كريمة»: أهم مبادرة في تاريخ مصر

هنأ الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما، الشعب المصري والعالم كله بعيد الأضحى المبارك، معربًا عن تمنيه بأن يجعل الله كل الأيام أعياد وسلامة وفرح.

وحول اختياره أحد سفراء حياة كريمة، أوضح أنَّه سيلعب أدوارًا متنوعة، حيث سيتعاون مع الفنانين والمثقفين والإعلاميين لترتيب زيارات للقرى المستفيدة من المبادرة والاحتفاء بأهلها: «هنحسسهم إنَّهم مقربين لينا وإننا أسرة واحدة، ولما الناس يلاقوا إن الفنانين بيزوروهم ترتفع روحهم المعنوية ويشعرون بأنهم في أسرة واحدة في مصر بلدهم».

محمد عفيفي: ياسر إبراهيم قد يكون مفاجأة موسيماني أمام كايزر تشيفز

قال محمد عفيفي المعلق الرياضي، إن كل الأرقام تؤكد أن النادي الأهلي هو الأقرب إلى الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي يستضيفها مركب محمد الخامس، في الدار البيضاء، اليوم السبت، مؤكدا في الوقت نفسه أن المباراة النهائية تكون خارج التوقعات، لأن لها طابع مختلف.

ورجح "عفيفي" أن يلعب أكرم توفيق في الجانب الأيمن بدلا من محمد هاني في الجانب الأيمن، ومحمد مجدي قفشة، وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف في خط الهجوم، موضحًا أن الاختراق من العمق من أخطر عيوب كايزر تشيفز، وبالتالي يجب زيادة التعاون والتنسيق بين قفشة ومحمد شريف.

تحيا مصر: رصدنا 114 مليون جنيه لتطوير دور رعاية الأطفال

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إن الرئيس السيسي وجه بمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، وهو ما جرى بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق، حيث رصد الصندوق 114 مليون جنيه لتطوير الدور التي تستقبل الأطفال في حال تعثر إعادة دمجهم مع أسرهم مرة أخرى، حيث تعامل الصندوق مع 23 ألف طفل.

وتطرق مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، إلى جهود الصندوق في المبادرات المرتبطة بالرعاية الصحية، موضحًا أن الصندوق عمل في إطار مبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وفقا للاتجاه العالمي، حيث أطلق مبادرة نور حياة لتوفير مليون نظارة طبية.

«الزراعة»: رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المجازر.. «مفيش إجازة»

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك غرفة عمليات مشكلة في الوزارة لمتابعة موقف عيد الأضحى بالكامل، سواء في القطاع الزراعي أو القطاع البيطري، حيث ترصد التعديات على الأراضي الزراعية وتتعامل معها فورا.

وحول المجازر، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» الذي يعرض عبر شاشة «TEN»: أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تتابع الوضع باستمرار، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، كما جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المجازر: «مفيش إجازات في هذه الفترة، والتعامل هناك بالمجان، وهناك طبيب بيطري موجود لخدمة المواطنين حيث يفحص الأضاحي قبل وأثناء الذبح وبعد الذبح، للتأكد من سلامة اللحوم التي ستقدم إلى المواطنين».

«الأرصاد»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة الإثنين

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة أمس الجمعة ومن المقرر أن يستمر للغد، موضحًا أن درجات الحرارة في الظل بالقاهرة بلغت 39 درجة مئوية، لافتا إلى أن سواحل البحر المتوسط هي أفضل أجواء مصر في هذه الفترة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة اليوم وغد، الأحد، على أن يشهد يوم الإثنين انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين.

تامر حسني بعد وصول إيرادات «مش أنا» لـ111 مليونا: «في جيب المنتجين على فكرة»

قال الفنان تامر حسني، إنَّ طرح فيلمه «مش أنا» قبل عيد الأضحى كان مخاطرة كبيرة، إلا أنَّه حقق نجاحًا كبيرًا، مضيفًا «الحمد لله ربنا كرم، دي دعوات أمي وأبويا».

ومازح «حسني»، الإعلامية لميس سلامة بعد توجيهها سؤالًا له عبر برنامجها «صباح البلد» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، حول سر النجاح الكبير لفيلمه الأخير «مش أنا»، وخاصة أنَّه حصد نحو 111 مليون جنيه منذ بداية عرضه في شباك التذاكر، ليرد قائلًا: «ده في جيب المنتجين على فكرة».