إيران تسجل 27 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الثلاثاء، تسجيل حصيلة يومية قياسية من إصابات فيروس كورونا المستجد بلغت أكثر من 27 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان صادر عنها إنَّها سجلت 27 ألفًا و444 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «مهر» الإيرانية في نسختها الإنجليزية.

وأضافت أنَّه تمّ كذلك تسجيل 250 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة نفسها، لترتفع حصيلة وفيات المرض في البلاد إلى 87 ألفًا و624 حالة وفاة.

فيما سجلت وزارة الصحة الإماراتية، 1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد من جنسيات مختلفة، خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 664 ألفًا و27 حالة.‌

‎ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن الوزارة قولها، أمس الثلاثاء، إنَّه تمّ خلال نفس الفترة، تسجيل 4 حالات وفاة ليبلغ مجموع الوفيات في الدولة 1904 حالات، إضافة إلى شفاء 1502 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 641 ألفًا و750 حالة.

في سياق منفصل، شدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، على أنَّ دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» ستبعث برسالة سلام وتضامن إلى العالم، في الوقت الذي تهدد المخاوف بشأن وضع فيروس كورونا المُستجد بأن تلقي بظلالها على الحدث الرياضي العالمي.

من جهتها، أعلنت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان، أمس الثلاثاء، أنَّ إمبراطور اليابان ناروهيتو سيحضر حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، مع دخول منظمي الحدث الرياضي العالمي المرحلة النهائية من الاستعدادات وسط جائحة كورونا.

كما حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الثلاثاء، من أنَّ المستشفيات تكاد تفقد السيطرة على استيعاب أعداد مصابي فيروس كورونا المُستجد.

وأعرب مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، في تصريح أوردته قناة «السومرية نيوز» عن أمله في أنَّ يتمّ اتخاذ إجراءات حازمة خلال الأيام المُقبلة بسبب خطورة الواقع الصحي، مشيرًا إلى وجود زيادة مُتصاعدة في نسب الإصابات بالفيروس.