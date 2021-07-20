وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة احتفالات ثورة 23 يوليو

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة.

وجاء في برقية التهنئة التي أرسلها وزير الخارجية: «بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة يسرني وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد»

وتابع وزير الداخلية، في البرقية: «إن الاحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطني، أهدت الأمم نموذجا فريدا لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور لتحيا مصر الكنانة في عزة وكرامة، ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء، لغدٍ مشرق ومستقبلٍ مفعم بالآمال والطموحات، حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجاح مسيرة عطائكم لبلوغ مسارات التنمية الشاملة مستهدفاتها، ليحصد الشعب المصري العظيم ثمار التنمية والازدهار والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير».

وزير الداخلية يرسل برقيات تهنئة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان

كما أرسل برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: «أتشرف وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن أتقدم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد، ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى الوطنية الخالدة التي تجسد على مر التاريخ نموذجا لاصطفاف الشعب والجيش المصري العظيم لإعلاء راية الوطن خفاقة فوق أحقاد الطامعين، لنرجو لكم التوفيق والسداد، للوفاء بمتطلبات الحاضر وتمهيد السبيل لمستقبل أرغد للبلاد، ينعم فيه الشعب المصري العظيم بثمار التنمية والرخاء، وكل عام وأنتم بخير».

كما أرسل برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، ستظل ثورة يوليو المجيدة على مر العصور بؤرة إشعاع وشعلة نور لا تنطفئ نسترجعها كمصدر لقيم العطاء والفداء، تلك الذكرى الوطنية التي يعتز بها المصريون ويُجسد أحداثها تلاحم شعب أبى مع قواته المسلحة الباسلة لإعلاء قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، عاشت القوات المسلحة درعا وسيفاً للوطن، يواصل أبطالها العطاء في ميادين الفداء والتنمية والبناء، لتبقى مصر دائمًا واحة يحدوها التقدم والعزة والرخاء، وكل عام وأنتم بخير».

كما أرسل برقية تهنئة محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: «يسرني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نبعث لكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، بأخلص التهاني وأسمى الأماني.. متمنين لكم مزيدًا من الرفعة والتقدم، داعين المولى تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم، وأن يهيئ لها من فضله مزيدًا من التقدم والنجاح، وأن يُعيد علينا جميعا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا في عزة وازدهار، وكل عام وأنتم بخير.

وزير الداخلية يهنئ رئيسي مجلس النواب والشيوخ

كما بعث برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني وأسمى الأماني بدوام التوفيق والسداد، تُجسد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان، ويأتي احتفالنا بها في كل عام، ليؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء في ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة التنمية والبناء، حفظ الله مصر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها، وكلل بالنجاح مسيرتكم الوطنية المعطاءة، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير».

كما أرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها: «يُسعدني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نهدي لكم، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ المُوقر أصدق التهاني، مقرونة بأسمى الأماني بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة الوطنية علينا جميعا ومصرنا في تقدم وريادة، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عـام وأنتم بخير».