حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج الدلو بشخصية طفولية ومألوفة، كما أنّ لديه الكثير من الأصدقاء ويحب الانسجام دائمًا مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك على التواصل جيدا مع من حولك وصداقات تتوطد.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

رغم الضغوط والتشوش.. تبدو أكثر تحررا وأكثر قدرة على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.