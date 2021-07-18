حظك اليوم برج الدلو الأحد 18-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 18-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يضع الضغوط على عاتقك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بصدر رحب.

حظك اليوم برج الدلو 18-7-2021 على الصعيد العاطفي

حافظ على السرية والكتمان في حياتك الشخصية وعموما تميل لعدم السماح بالتدخل في شئونك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.