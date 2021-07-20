كشف ملابسات العثور على جثة طفل بمقابر قنا: ضحية خلافات الميراث

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال توجهه لمدفن عائلته عثر على جثة طفل داخل المدفن خاصتهم، وتبين أن الجثة لطفل في العقد الثاني من العمر «عاريا وفي حالة تحلل»، وبجواره ملابسه، كما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن تحديد هوية الطفل، كما توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم والد الطفل «سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات على الميراث بين والد المتهم وجد الطفل لوالده «عم المتهم»، حيث قام باستدراج الطفل لسيارة ربع نقل يعمل عليها وتوجه به لمنطقة المقابر «محل العثور على الطفل»، وقام بخنقه باستخدام حبل، وجرده من ملابسه، وتسلق أحد المدافن وقام بإلقاء جثة الطفل للمدفن المجاور. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.