حوادث أمريكية: إطلاق نار شمال كاليفورنيا.. وظهور جدري القردة في تكساس

شهدت عدة ولايات أمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث وكوارث، منها إطلاق النار الذي وقع في شمالي ولاية «كاليفورنيا»، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، فيما شهدت «أوريجون»، حريقا في منطقة غابات شاسعة، جنوبي الولاية التهم، 298662 آكرا «حوالي 1209 كيلومترات مربعة».

كما شهدت «تكساس»، اكتشاف حالة «جدري القردة» لدى أحد الأمريكيين الذي سافر من نيجيريا إلى الولاية.

وقتل شخص واحد، وأُصيب 3 آخرون بجروح في إطلاق نار في وقت مبكر من صباح أمس الأحد في منطقة «والنوت كريك» شمال كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقالت الشرطة الأمريكية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الشرطة المحلية استجابت بعد تلقيها بلاغات عن حدوث إطلاق النار، موضحة أن ضحية توفيت في مكان الحادث ونُقل 3 آخرون إلى مستشفى محلي، وأشارت الشرطة إلى إجراء تحقيق، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

ثاني إطلاق نار في «والنوت كريك» هذا الشهر

من جانبه، أشار موقع «إيست باي تايمز» الأمريكي، إلى أن هذا هو ثاني إطلاق نار في «والنوت كريك» هذا الشهر، وثاني جريمة قتل في المدينة بعد العثور على شاب «25 عامًا» مقتولًا بالرصاص داخل سيارته في 17 يونيو الماضي.

وفي ولاية «أوريجون» الواقعة ضمن إقليم الشمال الغربي الهادئ على الساحل الغربي للولايات المتحدة، التهم حريق «بوتليج» المستعر، 298662 آكرا «حوالي 1209 كيلومترات مربعة»، حتى صباح أمس الأحد، وتم احتواء أكبر حريق غابات في الولاية بنسبة 22%.

و«آكرا» هي وحدة مساحة تستخدم في وحدات القياس الأمريكية ويقابلها في العربية الفدان.

وقال مسؤولو الإطفاء، إن الحريق، الذي اتسعت رقعته شرقا، في 6 يوليو الجاري، شمال شرق شلالات كلاماث وهدد أكثر من 5 آلاف مبنى.

وفي ولاية «تكساس» الواقعة في وسط جنوبي البلاد، قالت «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها»، إنه تم اكتشاف حالة «جدري القردة» لدى أحد الأمريكيين الذي سافر من نيجيريا إلى تكساس.

واستقل الشخص رحلتين في طريق عودته إلى تكساس: واحدة من نيجيريا إلى أتلانتا والأخرى من أتلانتا إلى دالاس، فيما تم إدخال الشخص إلى المستشفى في دالاس حيث يتطلع المسؤولون إلى الاتصال بأولئك الذين ربما يكونون على اتصال وثيق به أثناء الرحلات الجوية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«المراكز الأمريكية»: «جدري القردة» مرض فيروسي نادر

وأشارت «المراكز الأمريكية» في بيان، إلى أن «جدري القردة» مرض فيروسي نادر ولكنه قد يكون خطيرًا ويبدأ عادة بمرض شبيه بالإنفلونزا وتورم الغدد الليمفاوية ويتطور إلى طفح جلدي واسع النطاق على الوجه والجسم. ويمكن أن تستمر العدوى في أي مكان من أسبوعين إلى 4 أسابيع، وتكون قاتلة في حوالي 1 من كل 100 شخص.