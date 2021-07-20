طريقة وخطوات التقديم للالتحاق بمدارس المتفوقين بالعام الدراسي الجديد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوات التقديم للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا إلكترونيا للعام الدراسي الجديد 2021/2022، موضحة أنه جرى فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM حتى أول أغسطس المقبل، مؤكدة أن هناك مجموعة من الاختبارات التي يجب على الطالب المتقدم اجتيازها، تتمثل في اختبارات الذكاء والعلوم والرياضيات، لافتةً إلى أن التقديم يحدث وفق درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط للشهادة الإعدادية.

خطوات التقديم للالتحاق بمدارس المتفوقين

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات التقديم للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا إلكترونيا:

1- الدخول على هذا الرابط.

2- اختيار اسم المديرية التي حصل منها الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

3- كتابة رقم الجلوس.

4- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

تعليمات مهمة للطلاب عند التقديم في مدارس المتفوقين

5- يجب على الطلاب الاطلاع على مجموعة من التعليميات المهمة عند التسجيل الإلكتروني وتتمثل في الآتي:

* تسجيل البيانات الأساسية ثم الضغط على حفظ.

* ستظهر بعدها قائمة مدارس المتفوقين.

* يلزم تحري الدقة في ترتيب الرغبات الظاهرة أمام الطالب باستخدام الأسهم الخضراء لتحريك الرغبة إلى أعلى والأسهم الحمراء لتحريك الرغبة للأسفل.

* يحفظ التطبيق تلقائيًا بمجرد ترتيب الرغبات.

* يلزم طباعة تقرير التقدم الذى يظهر عند الضغط على زر «طباعة التقرير».

* يتم الطباعة من خلال الضغط على «أيقونة الطابعة» التي تظهر في شريط الأدوات الذي يظهر أعلى التقرير.

* يلزم التأكد من أن يكون موضح به إطار لوضع صورة الطالب وتوقيعات جهة الاختصاص.

* في حالة تعديل درجات الطالب «التظلمات» يجري التوجه فورا إلى الكنترول الذي حصل منه على الشهادة الإعدادية.

* يمكن طرح أي استفسارات على البريد الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للتقديم.

* لمعرفة شروط التقديم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، يتواجد ذلك في الموقع الإلكتروني للتقديم الموجود هذا الرابط.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن شروط التقديم تتمثل في أن يكون مجموع الطالب 274.5، وحاصل على الدرجة النهائية فى مادة اللغة الإنجليزية أو الرياضيات أو العلوم)، أو يكون مجموع الطالب 266 وحاصل على الدرجة النهائية فى مادتين من مادة اللغة الإنجليزية أو الرياضيات أو العلوم.