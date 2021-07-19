شروط التقديم في مدارس المتفوقين 2021-2022.. التقديم إلكترونيا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021 /2022، بعد المرحلة الإعدادية، مشيرة إلى أن عملية التقديم تكون إلكترونية، من خلال الدخول على الرابط الخاص بالتقديم من هنا، ثم طباعة استمارة التقديم، والتوقيع عليها من قبل ولي الأمر، ثم تقديمها، إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

5 شروط للتقديم في مدارس المتفوقين 2021-2022

شروط التقديم في مدارس المتفوقين 2021-2022 حددتها الوزارة كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات «274.5» درجة فأكثر، بنسبة تعادل «98%» من المجموع الكلي.

- يشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد، هي اللغة الإنجليزية، والرياضيات والعلوم.

- أو حصول الطالب على «266» درجة فأكثر بنسبة تعادل «95%» من المجموع الكلي.

- يشترط لقبول الطالب فى مدارس المتفوقين في هذه الحالة، أن يحصل في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد، هي اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن التقديم يشمل محافظات (الأقصر، والفيوم، والغربية، والعبور، والجيزة، والقاهرة، والبحر الأحمر، وأسيوط، والشرقية، وبني سويف، وقنا، والمنيا، وسوهاج، وسرس الليان بالمنوفية، ومدينة السادات بالمنوفية، ومحافظة الإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية).

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتحت باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021 /2022، في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، إلكترونيًا.