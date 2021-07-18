«التعليم» تكشف عن الفئات المسموح لها بدخول اختبارات مدارس المتفوقين 

بدأ التقديم الالكتروني للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (stem) للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، اليوم، في محافظات (الجيزة – القاهرة -الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية – بني سويف– قنا – المنيا – سوهاج– سرس الليان بالمنوفية – مدينة السادات بالمنوفية).

ترصد «الوطن» في السطور التالية الفئات المسموح لها بدخول اختبارات مدارس المتفوقين:

1-الطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2020-2021 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفياً لشروط التقدم.

2- يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2020-2021 والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفياً الشروط وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسمياً حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي يتم صرف النظر عن نتيجته.

3-الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات شريطة استيفائه لشروط التقدم.

4-الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الإعدادية غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد المستوى واستيفاء شروط التقدم.

5-الطالب المصري الحاصل على شهادة الإعدادية من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية وهي مدارس تم معادلة منهجها من قبل المراحل التعليمية بالوزارة شريطة استيفائهم شروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية المحددة داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم.

6-الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات في الخارج في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري «مدارس المسار المصري» ومستوفياً شروط التقدم.

7-الطالب المصري الذي أدى امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الخارج في القنصليات المصرية واجتازها حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوى واستيفاء شروط التقدم.

8-الطلاب المصريون الحاصلون على الحافز الرياضي والمضاف درجاته إلى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

9-طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2020/2021 شريطة استيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر على التحويل في حال قبول الطالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.