«الفستان والحواجب» طريق نرمين الفقي لصدارة التريند خلال أسبوعين

احتلت الفنانة نرمين الفقي التريند خلال الساعات الماضية، بعد نشر صورة لها وهي على البحر في يوم عرفة، حيث تعرضت للكثير من الانتقادات والهجوم.

فستان في يوم وقفة عرفات

تزامنًا مع يوم عرفات نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة لها، وهي ترتدي فستانًا صيفيًا أبيض مزينًا بالورد، مع قبعة ويوجد خلفها مياه البحر، إلا أن قصر الفستان عرض الفنانة إلى هجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها البعض بأنها لا تراعي حرمة يوم وقفة عرفات، الذي يعتبر يومًا مقدسًا لدى المسلمين.

لم تكن تلك الأولى التي تظهر فيها الفنانة نرمين الفقي على قائمة الأكثر بحثًا في «جوجل»، خلال الفترة الأخيرة، ورغم تنوع الأسباب واختلافها، إلا أنها كانت هدفًا لرواد عملاق البحث مرتين خلال نحو أسبوعين فقط.

منذ أيام قليلة، ظهرت الفنانة نرمين الفقي، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» الفضائية، حيث تحدثت عن حياتها الشخصية، إلا أن تصريحها عن عمليات التجميل، وطريقة نفيها للخضوع لأي عمليات مشابهة، دفع باسمها إلى صدارة قائمة بحث عملاق البحث جوجل.

تصريحات نرمين الفقي عن عمليات التجميل

وقالت في تصريحاتها: «أقسم بالله ما عملت ولا عملية تجميل حواجبي بس اللي كانت تقيلة شوية وظبطتها ومش ضد عمليات التجميل بس بدون أفورة»، مؤكدة أن الرجل لا يحب «الست الفيك»، ومن الأفضل أن تكون المرأة على طبيعتها، مشددة على أنها لم تشعر أنها جميلة إلا عندما كبرت والتحقت بالجامعة، أما حتى مرحلة الثانوية العامة فلم تشعر بجمالها.

العمل على تطوير نفسها

وأشارت إلى أنها تحاول دائمًا أن تجتهد وتطور من نفسها، لأن الإنسان عندما يجتهد ويطور من نفسه يستطيع أن يوفر لنفسه الحياة الكريمة التي يرغب في أن يعيشها، مشددًة على أن المال ليس من أولوياتها في الحياة، ولا تضعه مقياسًا للحكم على الرجال الذين يمكن أن ترتبط بهم، ولا مقياسًا للحكم على الأمور في حياتها، مشددة: «أنا ممكن أقعد بـ 11 أو 12 سنة على ما أغير عربيتي ولسه يا دوب مجدداها السنة دي بعد ما ربنا رزقني بشغل».