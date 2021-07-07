 «أقسم بالله ما عملت ولا عملية تجميل».. أبرز 19 تصريحا لـ نرمين الفقي

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة نرمين الفقي، خلال حلقة أمس الثلاثاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON.

وخلال الحلقة، أطلقت الفنانة نرمين الفقي مجموعة من التصريحات وكشفت عن عدد من الأسرار الخاصة بحياتها الشخصية ومشوارها الفني، تستعرض «الوطن» أبرزها في السطور التالية:

- وأنا صغيرة مكنشي عندي ثقة في نفسي خالص، وكنت بشوف نفسي ولد.

- محستيش أني جميلة غير لما كبرت ودخلت الجامعة لحد فترة ثانوي ماكنتش حاسة بكدا.

- أول معاكسة كانت من ابن الجيران بس مش فاكرة قالي إيه.

- أمي اللي ربتني لأن والدي كان منفصل عنها.

- مسألة الارتباط سايباها على ربنا وعندي ثقة أنه هيرزقني بحد كويس أتجوزه.

- ممكن أرتبط لو اتحبيت بجد وعمري ما حبيت حد.

- التمثيل كان عائق في بدايتي أمام زواجي وأكثر من حد اتقدملي بس اعترض على شغلي كممثلة.

- اتعرض عليا زوج من السلك الدبلوماسي وكنت هبعد عن الفن عشانه لكن الموضوع مكملشي.

- بقول سني في كل مكان وكاتباه على فيس بوك وعندي فعلا 48 سنة.

- لو ببص على الفلوس كان زماني متجوزة مليارديرات وممكن أتجوز راجل أقل من مستوايا.

- مش فارق معايا مستوايا الثقافي ومينفعشي يكون سليط اللسان ولازم يبقى راجل بمعنى الكلمة.

- مش خايفة من الزمن ولا الوحدة لأن الاختيار الغلط بيكبر في السن وبيعجز، والراجل اللي بجد رزق.

- بدأت الظهور بالإعلانات من وأنا في ثانوي وكان بيجيلي وقتها شغل تمثيل وأمي بترفض.

- بيتعرض عليا إعلانات كتيرة وبرفضها بس لو جالي إعلان ضخم وشيك هعمله.

- أقسم بالله ما عملت ولا عملية تجميل حواجبي بس اللي كانت تقيلة شوية وظبطتها ومش ضد عمليات التجميل بس بدون أفورة.

- الراجل مابيحبش الست «الفيك» وأحلى حاجة الواحدة تبقى طبيعية.

- ممكن أقعد 11 سنة على ما أغير عربيتي وآخر مرة غيرتها كان السنة دي.