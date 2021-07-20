هاني شاكر: بدعي لآمال ماهر من كل قلبي وأتمنى أن تتراجع عن الاعتزال

أجاب الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية عن سؤال «ما اسم الفنانة التي لمعت أكثر من غيرها وتربعت على عرش نجمة مصر الأولى في عالم الغناء»، قائلًا: «توجد أكثر من فنانة، مثل المطربة أنغام، فهي مجتهدة وبتشتغل على نفسها كتير، وفيه نادية مصطفى».

رسالة إلى آمال ماهر

كما وجه «شاكر»، في مقابلة تلفزيونية مع برنامج «شربل يستقبل»، المذاع على قناة «CNN عربية»، رسالة إلى المطربة آمال ماهر: «بدعي لها من قلبي لو عندها مشاكل خاصة في حياتها تنتهي وأن تعدل عن قرار اعتزالها».

لماذا لم يكرم في مصر؟

وحول سبب تكريمه في عدد من الدول العربية وليس من بينها مصر، قال نقيب المهن الموسيقية: «أنا ماشي في شوارع مصر، وكوني أحمل الباسبور المصري فده أكتر تكريم ليّ»، ليرد عليه مقدم البرنامج: «جواب دبلوماسي»، وعلق شاكر ممازحا: «قد أتجه إلى الدبلوماسية في الفترة المقبلة».

وتابع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية: «الدنيا اختلفت في آخر 10 سنين الدنيا اختلفت خالص، التكريمات لم تعد مقتصرة على الإذاعة والتلفزيون».