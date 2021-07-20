هاني شاكر: تامر حسني أفضل من يجسد قصة حياتي.. ويسرا بدور زوجتي

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنه سيحيي حفلا في مهرجان بابل بالعراق، خلال شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أنه سعيد جدا بهذه الزيارة، لأنه يزور العراق لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وأضاف «شاكر» في مقابلة تلفزيونية مع برنامج «شربل يستقبل»، المذاع على قناة «CNN عربية»، أنه سيحيي حفلا في جدة وآخرا في العاصمة السعودية الرياض، معربًا عن تمنيه بأن يحيي حفلات كثيرة في مصر ولبنان وسوريا والأردن والجزائر وتونس والمغرب: «يا رب كورونا دي تخلص وتنتهي وتعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى».

وعن الممثل الذي يرغب في أن يجسد شخصيته في قصة حياته، أجاب: «لما غنيت مع تامر حسني نسيانك صعب شعرت بأنه قريب من قلبي واللون الذي أغنيه، وأرى أنه يجسد شخصية حياتي».

أحلم بوجود دار أوبرا في كل محافظة

وتابع نقيب المهن الموسيقية، انه يحلم بأن يكون في كل محافظة مصرية دار أوبرا، موضحًا أنه توجد 3 دور أوبرا في القاهرة، الإسكندرية، ودمنهور، متمنيا أن تحتضن دور الأوبرا المصرية في كل محافظة مهرجانا غنائيا في كل عام.

محمد صبحي سيترك بصمة لو عمل في عالم السياسة

وطلب منه مقدم البرنامج تسمية فنان أو فنانة يعتقد أنه قد يكون بارعا في مجال السياسة، ليجيب: «محمد صبحي، فأنا أرى أنه فنان قدير ولو عمل في عالم السياسة سيترك أثرا كبيرا».

كما سأله مقدم البرنامج، عن الفنانة التي يريد أن تلعب دور زوجته في مسلسل يروي قصة حياته، فقال: «بحس إن يسرا فيها شوية من نهلة، متحملة مسؤولية وشخصيتها قريبة منها».