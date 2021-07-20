هاني شاكر: قلت لهيفاء وهبي اللي ينفع يتلبس في أوروبا مينفعش في مصر

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن هناك بعض الفنانين الذين يظهرون على المسرح ويغنون ولكنهم لا يعتمدون على أصواتهم وأغانيهم، وإنما على «الرقص والملابس المثيرة»، موضحًا: «أول ما جيت النقابة كانت واخداني الجلالة وعملت بيان قولت فيه إننا عايزين نطور الفن، وقولنا إن الفنانات المصريات والعرب يلتزموا شوية في الملابس اللي بيظهروا بيها على المسرح، ولكن ساعتها مخلصناش وقالوا إننا بنتحكم في لبس الفنانات، ودخلوا الموضوع في كلام فارغ أو سخيف».

موقف مع هيفاء وهبي

وأضاف «شاكر» في مقابلة تلفزيونية مع برنامج «شربل يستقبل»، المذاع على قناة «CNN عربية»: «في البداية كانت هيفاء وهبي لابسة لبس خارج عن الطبيعي والعادي، وقصير زيادة عن اللزوم، وأنا تواصلت معها وكلمتها بمنتهى الحب، وهي طبعا بتحترمني وتحبني جدا، وقلت لها: (المصنفات اعترضت على الصور اللي ظهرت، واللي ينفع يتلبس في أوروبا مينفعش يتلبس في مصر)، وهي تقبلت كلامي».

رسالة إلى المطربين والفنانين

ووجه نقيب الموسيقيين رسالة إلى المطربين والفنانين قائلا: «كن حريصًا على تقديم الفن الراقي والجيد لأن هذا هو ما يعيش مع الجمهور، إضافة إلى الحفاظ على نفسك وجمهورك، والفنان في النهاية ملك جمهوره، ويجب عليك أن تراعي ربنا في الفن الذي تقدمه، يعني أنا ممكن أنجح وأنا طالع شبه مش لابس، وسهل قوي أطلع أعمل رقص غريب وملفت عشان أعمل تريند على السوشيال ميديا».

وظهر هاني شاكر، في لقاء خاص مع «CNN عربية»، تحدث خلاله عن حال الموسيقى في مصر، مشيرا إلى أن الجمهور يحتاج من الفنان التغيير و«تجديد الدم»، لأن كل عشر سنوات يظهر جمهور جديد وأجيال جديدة، وأذواق جديدة، ولكي يستطيع الفنان الاستمرار يجب عليه أن يطور من أدائه.