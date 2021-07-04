هيفاء وهبي تحتفل مع جمهورها بنجاح كليب «لو كنت» على تيك توك ويوتيوب

احتفلت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، عبر «الانستجرام» مع جمهورها بتحقيق كليب «لوكنت»، مع الفنان أكرم حسني 10ملايين مشاهدة عبر قناه هيفاء وهبي على اليوتيوب، و3 ملايين مشاهدة عبر قناة اكرم حسني على اليوتيوب اي اجمالي 13مليون مشاهدة، كما حقق الكليب 53 مليون مشاهده عبر تطبيق تيك توك.

«لو كنت»، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني

وقد تصدر الكليب التريند عبر اليوتيوب في عدد من الدول العربية كما تصدر اسم هيفاء وهبي مؤشرات البحث عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات الأغنية.

لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي

لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي

لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي

لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال

لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال

لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال

لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بمبي انا قلبي عمره ما يلعب بيه عيال

لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلاتمش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سُكات

لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات