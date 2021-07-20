هاني شاكر: موسيقى المهرجانات من غير كلامها مش عيب ولا حرام

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين: «لا أنا ولا مجلس إدارة النقابة بنعترف بحاجة اسمها المهرجانات، والنوع ده موجود عشان يقولوا أي كلام خارج، لكن الجانب الموسيقي من غير كلام، مفيهوش لا عيب ولا حرام، ودي نوعية من الأغاني، والأصوات اللي دخلت النقابة ونجحت قعدنا معاهم، وطالبناهم بالاهتمام بالمزيكا اللي بتتقدم، واهتمام بالرقي».

هاني شاكر: أرفض الرقص الموجود في الإعلانات

وعن تحقيق نسب مشاهدات بالملايين للمهرجانات، قال «شاكر» في مقابلة تلفزيونية مع برنامج «شربل يستقبل»، المذاع على قناة «CNN عربية»، الاثنين: «العشر سنين اللي فاتوا اختفت الحفلات العامة في التليفزيون المصري، وبالتالي تُركت الساحة مفتوحة للمهرجانات والإعلانات، وأنا ليا اعتراض على الرقص غير المبرر في الإعلانات، وأنت بتتكلم على أي حاجة بتلاقي رقص، لو كومباوند الناس بترقص، لو أكل معين الناس بترقص، ولو خط موبايل جديد الناس بترقص، ولابسين حاجات زي اللي كان بيلبسها شعبان عبدالرحيم، وده مش ممكن، وده اللي ولادنا قاعدين يتفرجوا عليه طول النهار»، مضيفًا: «إحنا محتاجين فن مضاد زي الأنتيبيوتك اللي بتاخده علشان تعدل المسيرة الفترة المقبلة»،

رسالة إلى حسن شاكوش وشيرين عبدالوهاب

ووجه رسالة إلى حسن شاكوش، قائلا: «اشتغل على نفسك، ومرّن صوتك أكتر، وأقول لشيرين عبدالوهاب قلبي معاكي، لأني عارف إنها بتمر بظروف عائلية صعبة، وبدعيلها من قلبي إنها ترجع مرة أخرى، وتبقى مركزة في شغلها أكتر، وربنا يروقلها حياتها وقلبها، وهي صوت جميل وعلاقتي بيها من زمان، ومن حبي ليها توسطت بينها وبين نصر محروس وخلصت لها المشاكل بتاعتها لأن كان صعبان عليا إني ألاقي كل الأخبار اللي بتتكتب عن شيرين إنها معمولها محضر في الحتة الفلانية».