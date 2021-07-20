رئيس التحرير

محمود مسلم

السعودية تمدد صلاحية الإقامة للوافدين وتأشيرات الزيارة حتى 31 أغسطس

كتب:

خالد عبد الرسول ووكالات
06:59 م | الثلاثاء 20 يوليو 2021
السعودية تقرر تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة والخروج والعودة

السعودية تقرر تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة والخروج والعودة

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، حتى 31 أغسطس المقبل، آليًا وبدون رسوم أو مقابل مالي.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن التمديد سيجرى آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن القرار الذي أصدره وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي إطار جهود المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين.

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية السعودية تصدر قرارات جديدة متعلقة بالسفر في ظل كورونا

عاجل.. الصحة السعودية تدعو حجاج بيت الله الحرام لتجنب الإجهاد الحراري

صحف السعودية تشيد بموسم الحج: استثنائي.. ووقفة عرفة رسالة سلام للعالم

"الخارجية": السعودية تسمح للمصريين العالقين بتمديد تأشيرات الزيارة

الجوازات السعودية تتيح تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلكترونيا