إقالة وزير الصحة التونسي.. ورئيس الوزراء يدعو لإلغاء عطلات الأطقم الطبية

أصدر رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، قرارًا مساء اليوم الثلاثاء، بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، وتبعًا لما لبيان أصدرته الحكومة التونسية، تم تكليف محمد الطرابلسي، للقيام بمهام وزير الصحة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهو القرار الذي يأتي تزامنا مع تفشي وباء كورونا في البلاد.

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، أكد أن بلاده في حالة حرب للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهو ما يقتضي مضاعفة المجهودات وتقديم التضحيات من الجميع.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية، اليوم الثلاثاء، لمستشفى عبدالرحمن مامي بمنطقة أريانا، للوقوف على الاستعدادات اللازمة لعلاج واستقبال مرضى فيروس كورونا.

ودعا رئيس الحكومة التونسية، الطواقم الطبية، إلى إلغاء كافة العطل السنوية والبقاء في حالة استعداد دائمة لإنقاذ أرواح التونسيين خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.