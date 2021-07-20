قرار حكومي: مد مواعيد الغلق خلال إجازة العيد

قالت مصادر حكومية إنه سيتم مد مواعيد غلق المحال التجارية خلال فترة الإجازة الرسمية التي أقرتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 23 يوليو، لمدة ساعة كاملة، موضحة أن قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن مواعيد الغلق تضمن المد لمدة ساعة في فترات الإجازات والأعياد، بالإضافة إلى يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

كانت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، نشرت في عددها الصادر يوم 23 نوفمبر 2020، قرار وزير التنمية المحلية، الذي يرأس أيضا اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال، والتي تضمنت زيادة التوقيت في أيام الإجازات لمدة ساعة.

مواعيد غلق المحال التجارية في عيد الأضحى 2021

وأضافت المصادر أنه بموجب قرار وزير التنمية المحلية، فإنه سيتم غلق «المحال التجارية» و«المولات التجارية» باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة بداخلها، في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بعدما كانت تغلق في الساعة الحادية عشرة مساءً.

مواعيد غلق الكافيهات والمطاعم خلال عيد الأضحى 2021

وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات، بما فيها الموجودة في المولات التجارية؛ فإن موعد غلقها سيظل كما هو في الساعة الواحدة صباحا.

وأشارت المصادر إلى أن خدمة التيك أواي، مستمرة هي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار الـ24 ساعة، وذلك بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

وعن مواعيد غلق محال الورش والأعمال الحرفية؛ سيظل تطبيق قرار مواعيد غلقها بالمواعيد الصيفية كما هو؛ فإذا كانت داخل الكتلة السكنية يكون ميعاد الغلق في السابعة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، التي تحدد بقرار من وزير التنمية المحلية باعتباره رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ فإنها تظل تعمل دون مواعيد غلق.

وتشير المصادر إلى أن الصيدليات ومحال الفواكه والخضراوات والدواجن والبقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مستمرة دون مواعيد غلق.