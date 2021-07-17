التنمية المحلية قبل مباراة الأهلي: لو لقيت قهوة فيها شيشة صور وابعت

مع اقتراب موعد مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب الإفريقي، المقرر انطلاقها مساء اليوم التاسعة مساء، طالبت وزارة التنمية المحلية أصحاب المقاهي والكافيهات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحد من الزحام خلال الإقبال على مشاهدة المباراة داخل المقاهي.

حظر الشيشة

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن على المواطنين الاستمتاع بالمباراة وتشجيع النادي الأهلي ممثل الكرة المصرية والالتزام بالضوابط التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا من تباعد اجتماعي وحظر الشيشة داخل المقاهي، مضيفا لـ«الوطن» أن على المواطنين الابلاغ الفوري عن أي مقهى مخالف ويقدم شيشة لرواده، وذلك بتصوير المخالفة وإرسالها عبر الـ«واتس اب»، أو صفحة مبادرة« صوتك مسموع».

الإبلاغ عن المخالفات

ودعا «قاسم» المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تحدث في المقاهي عبر الـ«واتس اب» من خلال رقم 01150606783، أو رقم الخط الساخن 15330، خاصة مع استمرار حظر الشيشة، حتى يتم اتخاذ إجراء فوري، حفاظا على سلامة المواطنين، وعلى كل مواطن اتباع الإجراءات الوقائية، وعلى المقاهى التزام نسبة التشغيل المحددة واستخدام أدوات أحادية الاستخدام، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم من باب الوقاية والحفاظ على الصحة، فضلا عن ضرورة عدم إشغال الطريق حتى لا يقع المخالف تحت طائلة القانون.

ويسعى أبناء القلعة الحمراء بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، لحصد اللقب العاشر في تاريخ مشاركات الأهلي الإفريقية للبطولة الأكبر للأندية في القارة السمراء مساء اليوم، وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من «القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر»، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم اللبني، بينما يرتدي فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، الطاقم الأصفر، ويرتدي حارس مرماه الطاقم الأخضر.