تعرف على أسعار جلود الأضاحي.. ضاني وبقري وجاموسي

مع حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يفضل فيه الكثيرون التعجيل بذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم، قد يواجه المضحي أزمة في طريقة التلخلص من جلود الأضحية، وأجازت دار الإفتاء المصرية، التبرع بالجلود أو بيعها والتبرع بثمنها للفقراء والمحتاجين، ليزداد البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسعار جلود الأضاحي.

أسعار جلود الأضاحي

ويقول محمد مهران رئيس شعبة الجلود والمدابغ بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن»، إنّ سعر قطعة الجلد البقري يصل إلى 170 جنيهًا، وسعر قطعة الجلد الجاموسي يصل إلى 250 جنيهًا، وسعر قطعة الجلد الضاني يتراوح بين 15 إلى 20 جنيهًا، أما سعر قطعة الجلد الماعز فيبلغ نحو 50 جنيهًا بالمدابغ.

كيفية التبرع بجلود الأضاحي

ويمكن التبرع بجلود الأضاحي للمسجد القريب من منزلك أو أي مسجد معروف وتثق به.

كما يمكن للمضحي أن يتبرع بالجلود إلى الجمعيات الخيرية والمساجد التي تفتح أبوابها لاستقبال الزكاة والصدقات.

كما يمكن بيعها إلى المدابغ أو الورش في الروبيكي لاستخدامها في صناعة الأحذية والشنط ومن ثم الحصول على ثمنها والتبرع به للمستشفيات أو للمؤسسات الخيرية.

وكانت محافظة الجيزة، كلّفت بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع والإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير 1000 جنيه لكل تصريح، وفرض غرامة على المخالف بواقع 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.