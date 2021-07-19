حظر نقل وحفظ جلود الأضاحى دون تصريح من الطب البيطري بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق

وشملت قرارات محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق، وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله .

حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية

ووفقا لبيان صحفي، عن المحافظة، أصدر محافظ الجيزة قراراً بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي

وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع والإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالاضافه إلى حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح وكذا تفرض غرامه على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة

وأكد المحافظ، في البيان، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة مؤكدا وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بكافه القرارات المنظمة لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم .