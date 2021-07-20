ريهام عبد الحكيم: سليم سحاب علمني أمسك ميكروفون.. وأحب جرأة نسمة محجوب

قالت المطربة نسمة محجوب، إنها بدأت الغناء في المدرسة، ثم انضمت إلى فريق الموسيقار سليم سحاب في دار الأوبرا المصرية، الذي مثل أول احتكاك حقيقي لها بالجمهور، وبالتالي فإنه يمثل علامة فارقة في حياته، فيما قالت المطربة ريهام عبد الحكيم إن المايسترو سليم سحاب أبوها الروحي، حيث تربت على يده، ووقفت على المسرح ومكست الميكروفون لأول مرة بسببه من خلال فرقة كورال الأوبرا.

وأضافت «ريهام»، خلال استضافتهما مفي ن برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «ON»: «هو مايسترو عظيم على المستوى الفني والشخصي، لأنه إنسان مثقف وأب عظيم»، موضحةً أنها تحب جرأة نسمة محجوب وتنوع صوتها: «يمكنها تقديم ألوان مختلفة من الغناء، لأن مساحتها الصوتية الكبيرة، لذلك فإنها تقدم أغانِ شرقية وأغانِ غربية».

أما نسمة محجوب، فقالت: «أحب صوت ريهام كله على بعضه، كل نبرة فيه بتدخل قلبه، وهي متمكنة في الشرقي أكتر مني بمراحل، وبتعمل حاجات كنت أتمنى إن انا أقدر أعملها، وكل حاجة بتدخل قلبي على طول».

وأوضحت الفنانة ريهام عبد الحكيم أن علاقتها بالمطربة نسمة محجوب بدأت منذ احتفال رئاسي تشاركتا الغناء سويا خلاله، لكنها لم تكن فرصة كافية ليتعرفا على بعضهما البعض حتى عادت الفرصة مرة ،خرى في أوبريت «وطني»، الذي تشاركتا الغناء فيه.

وتابعت: «رغم أننا نتشارك في انتمائنا لمدرسة سليم سحاب لكن دخولنا للفريق كان في أوقات مختلفة، حيث بدأت علاقتي بالفرقة الخاصة بالقدير سليم سحاب في سن السابعة لكنها رغم ذلك لم تلتلق بنسمة محجوب لاختلاف فترات الالتحاق بكورال سليم سحاب».