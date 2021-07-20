«طعنته بسكين».. القصة الكاملة لمقتل محاسب على يد زوجته بسبب المصروف

خلافات معتادة على مصروف المنزل، تطورت حدتها هذه المرة ليصبح الأمر أشبه بمشاجرة وتراشق بالألفاظ بين زوجين في منطقة طنط الجزيرة التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.. لم يتوقف المشهد عند ذلك الحد، إذ لم يستطع الزوج صاحب الـ28 عاما، ويعمل محاسبا في إحدى الشركات، التحكم في أعصابه واتجه صوب زوجته التي تصغره بثلاثة أعوام وانهال عليها بالضرب المبرح، لتكون ردة الفعل من قبل الزوجة عنيفة ودموية، حيث قامت بالتوجه إلى المطبخ بخطوات سريعة وأحضرت «سكين» وغرستها في صدر الزوج ليسقط على الفور جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

القبض على المتهمة واعترافها

وكانت الزوجة المتهمة بارتكاب الجريمة قد أقرّت بالواقعة عند مواجهتها بما نسب إليها، وحررت الجهات المعنية محضرا بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث مثلت الزوجة المتهمة أمام قاضي المعارضات، وأدلت باعترافات تفصيلية بما حدث يوم الواقعة، حيث قالت إنّه بسبب احتدام الخلافات المتكررة على قيمة مصروف المنزل والأزمات المادية التي كان يمر بها الزوج قام بالاعتداء عليها بالضرب الأمر الذي شكّل لها صدمة، وأشارت إلى أنّها لم تنتبه لما قامت به سوى بعد سقوط الزوج على الأرض وانقطاع أنفاسه ومفارقته الحياة، وقالت إنّها أدركت ما أقدمت عليه بعد رؤيتها للسكين في يدها تتساقط منها الدماء.

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة بقتل زوجها، عقب تلقيها بلاغ يفيد بوقوع الحادث، وانتقل على الفور رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، لمكان الواقعة وتبيّن صحة البلاغ.

تجديد حبس المتهمة

وعقب الاستماع إلى اعترافات المتهمة أمرت النيابة العامة، بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، ومن المتوقع أن تحال للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات خلال الأيام المقبلة.