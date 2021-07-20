ريهام عبد الحكيم: الشريعي نصحني بعدم دراسة الغناء..«قالي خليكي بموهبتك»

قالت المطربة نسمة محجوب، إن مشوارها الفني بدأ منذ 10 سنوات، عندما كان عمرها 21 عاما، حين اشتركت في برنامج «ستار أكاديمي»، موضحةً أن برامج المواهب سلاح ذو حدين: «يا إما حد يشتغل على نفسه أو يقع في طريقه شركة إنتاج أو زي ما راح زي ما رجع، مشكلة البرامج دي إنها بتطلع المتسابقين سابع سما وهم في البرنامج، بيحسوا إنهم خلاص مسكوا السماء باديهم، وأول ما بيخرجوا من البرنامج الحقيقة بتبقى غير كدة تماما».

وأضافت: «لازم المتسابق يشق طريقه بنفسه، ولو نجح ومكملش بنجاحه هيبدأ من نقطة الصفر تاني»، مشيرةً إلى أنها كانت تدرس في الجامعة الأمريكية بكلية الإعلام، ولم يكن لديها تخصص أساسي للمزيكا، وعندما شاركت في ستار أكاديمي واستكملت دراستها فتحت الجامعة تخصصا اسمه «أداء غنائي»، حيث تدربت على وقفة المسرح.

واستضافت الإعلامية لميس الحديدي، المطربتين نسمة محجوب وريهام عبدالحكيم في حلقة الثلاثاء، من برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، وقالت ريهام عبدالحكيم، إنها درست بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب: «عمار الشريعي نصحني بعدم دراسة الموسيقى، وقال لي خليكي بموهبتك، لأن من رأيه إن ساعات الدراسة بتحد من الخيال».

وأضافت أنها تحب أم كلثوم وتحرص على الغناء دوما: «دي عشق الوطن العربي كله ولاقي نفسي فيها وفي أغانيها، وأغانيها متعملش زيها، وكنت أتمنى إني أبقى موجودة في زمنها».