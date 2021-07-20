أحمد سعد: «أنا عشوائي وده سبب خسارتي لفلوس كتير»

قال الفنان أحمد سعد، إنه يتصف بالعشوائية، موضحًا: «المودية والعشوائية دول رفقاء حياتي وزمايلي، وأنا والعشوائية عايشين مع بعض، ودول سبب ما أملك من فن، رغم إنهم خسروني فلوس كتير».

وأضاف «سعد» في لقاء مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الثلاثاء: «شوفت ناس منظمة جدا وصلوا للي هما عايزينه، لكن الموهبة بدون نظام متوصلش لحاجة، والنظام مع الموهبة يعملوا حاجة عظيمة زي الفنان عبدالحليم حافظ كده».

وتابع: «أنا اشتغلت مع ناس كتير قالولي على النقطة دي، زي الأستاذ حلمي بكر قالي: (يابني حرام عليك أنا نفسي تظبط)، وأنا على النقيض من شقيقي عمرو سعد، لأنه منظم جدًا وكان بيقولي إن كل ما الموهبة زادت، كل ما المسؤولية زادت معاها، وقالي: (أنا يابني مش طالب منك تبقى إنسان جامد، لكن أنا طالب منك تبقى إنسان عادي)، وأيضا شقيقي الدكتور سامح سعد، منظم جدًا جدًا، ولدرجة تغيظك، ولم يتجه للغناء رغم أن صوته جميل جدا»، مضيفًا بسخرية: «هو دمر نفسه وبقى عالم كبير».

ولفت إلى أنه بدأ حياته الفنية بالتلحين، ولكنه توقف عنه واتجه إلى الغناء، لأنه شعر أن التلحين سوف يؤثر على حلمه ومسيرته في الغناء، وهو كان يحلم أن يصبح مغنيًا، رغم أنه كان في احتياج شديد للمال الذي يحصل عليه من التلحين.

وتابع بأنه في إحدى المرات طلبت منه الفنانة أصالة، أن يلحن لها أغنية، وبعد تلحين الأغنية سألته عن أجره، فرفض وقال لها: «مش هقدر أقبض منك ونفسي نبقى صحاب»، وبالفعل أصبحا صديقان، لافتًا إلى أنه في هذا الوقت كان لديه في جيبه 6 جنيهات فقط، ولكن فيما بعد أهدته الفنانة أصالة أشياء أكثر قيمة من ثمن تلحين الأغنية، معقبًا بسخرية: «أنا كنت أذكى بكتير»، مشددًا على أنه يحب الفنانة كثيرًا لأنها دعمته وسيظل مدينًا لها طوال حياته.