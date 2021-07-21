عاجل.. رحيل الأديب إسماعيل ولي الدين عن عمر ناهز 86 عاما

رحل عن عالمنا الروائي الكبير إسماعيل ولي الدين، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، وكان الأديب قد اعتزل الكتابة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

ويعد إسماعيل ولي الدين واحدًا من أشهر الروائيين الذين تحولت أعمالهم الأدبية إلى أفلام سينمائية شهيرة، منها «الباطنية» و«حمام الملاطيلي»، ما جعله ظاهرة أدبية ذات تأثير خلال تلك السنوات، قبل أن يتوقف تماما عن الكتابة، ويقرر الاعتزال والابتعاد عن الحياة العامة، حتى وفاته فجر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.