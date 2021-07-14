أحمد عز: «العارف» يواكب تطور السينما العالمية.. ويقدم «نمط أكشن مختلف»

تحدث الفنان أحمد عز، عن كواليس فيلم «العارف»، فذكر أنه الفيلم نتاج مجهود عامين، وجرى إيقاف تصويره أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرا إلى أنه من أصعب الأفلام التي قدمها على مستوى الإرهاق الجسدي، موضحا أن فكرة الفيلم مواكبة جدًا للتطور الذي يحدث في السينمات حول العالم.

60 إلى 70% من إيرادات السينما تعتمد على الشباب

وأضاف «عز»، في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يعتقد أن الحروب الحالية أو المقبلة ستكون حروبا بالدبابات والطيارات، بل عبارة عن سيطرة فكرية، وهو ما يجري تقديمه في السينما، وكذلك في السوشيال ميديا، فالحروب المقبلة ستكون معارك للسيطرة على العقول، مؤكدًا أن الجميع يلاحظ أن 60 إلى 70% من إيرادات السينما تعتمد على المرحلة السنية من 10 إلى 25 عاما: «هو ده الجيل اللي بالموبيل بتاعه يقدر يشوف أي حاجة في أي وقت»، لذا كان من الضروري أن يكون الفيلم مواكبا للتطورات.

لا يمكن تقديم عمل فني دون المستوى.. و«العارف» أعلى ميزانية إنتاج العام الحالي

وأشار الفنان أحمد عز، إلى أن الفيلم فيه نمط جديد من طريقة الأكشن، فلا يمكن تقديم فيلم دون المستوى عن ما يُقدم بالخارج: « هما عندهم كاميرا واحنا عندنا نفس الكاميرا، عندهم معدات، واحنا عندنا نفس المعدات ونفس التقنية، خاصة أن مصر أصبح بها كيانات إنتاجية كبيرة، مثلا شركة «سينرجي» وقفت ورا الفيلم ده بشكل كبير جدًا، ويمكن يكون الميزانية الأعلى في السينما المصرية هذا العام».