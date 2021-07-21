مصرع 12 شخصا غرقا داخل مترو بالصين بسبب الأمطار «صور وفيديو»

لقى 12 شخصًا مصرعهم، بعد أن غمرت السيول الغزيرة مترو أنفاق في مدينة تشنجتشو الواقعة وسط الصين، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الأربعاء، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عدد من الصور المروّعة لركّاب عالقين في عربة قطار وقد غمرتهم المياه حتى أكتافهم، بحسب «سكاي نيوز».

وقال مسؤولون في بلدية تشنجتشو، خلال منشور على موقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي، إنّ المدينة شهدت سلسلة عواصف مطرية نادرة وغزيرة، مما تسبّب بتراكم المياه في مترو تشنجتشو، وأشاروا إلى أنّ الكارثة أسفرت عن مصرع 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وكانت ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، مساء أمس الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة أدت إلى نقل حوالي 100 ألف شخص إلى مناطق آمنة من إقليم خنان الذي شهد سقوط الأمطار، ورفعت سلطات الأرصاد الجوية المحلية حالة الاستجابة للطوارئ إلى المستوى الأول، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على الإقليم حتى ليل الأربعاء، وفق ما ذكرته «شينخوا».

فيما تم تداول مقطع فيديو لإنقاذ سيدة غمرتها مياه الأمطار في مدينة تشنجتشو الصينية وسط هطول أمطار غزيرة.

وطالب الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، السلطات على مختلف المستويات بضرورة إعطاء الأولية القصوى لضمان سلامة أرواح الشعب وممتلكاته وتنفيذ تدابير الوقاية من الفيضانات والإغاثة من الكوارث بشكل دقيق وصارم.

وكان أدلى «شي»، بهذه التصريحات خلال تعليمات هامة بعد أن اجتاحت الأمطار الغزيرة المتواصلة مناطق تضم مقاطعة خنان بوسط الصين، ما تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بحسب وكالة الأنباء الصينية.