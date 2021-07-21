لليوم الثانى حدائق ومتنزهات أسيوط تستقبل المواطنين للاحتفال بالعيد 

واصل المواطنون لليوم الثانى توافدهم على الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي المنتشرة بجميع مراكز ومدن أسيوط، وسط تطبيق إجراءات الحماية من فيروس كورونا.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بفتح المنتزهات والحدائق الذى أدخل فى نفوسهم التفاؤل وشعورهم بقرب إنتهاء وباء كورونا وعودة الحياه لطبيعتها.

وفتحت حديقة حيوان ناصر بأبوتيج والإيمان بحى غرب والفردوس بحى شرق أبوابها لليوم الثانى لاستقبال المحتفلين بالعيد كما نظم مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة عدة رحلات نهرية بالمرسى السياحي لحديقة الفردوس من بداية اليوم للمواطنين الذين جاءوا للاستمتاع بالعيد.

ومن جانب آخر شهدت الحدائق والمنتزهات حملات نظافة مكثفة حيث جرى تزويدها بسلات قمامة مع نشر فرق الإنقاذ المختلفة والمسطحات المائية خلال أوقات الرحلات بالإضافة إلى جهود مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين في الحملات المكثفة لتوفير السلامة للأغذية واللحوم المعروضة بالأسواق.

وفى سياق متصل تم نشر سيارات الإسعاف والإطفاء بجميع الحدائق والمناطق العامة لضمان السيطرة وتأمين المواطنين خاصة في الأماكن التي تشهد توافدًا من جانب المواطنين وذلك على مستوى مدن المحافظة بجانب تكثيف الحملات والدوريات الأمنية وتشكيلات الانتشار السريع بالميادين والشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة فضلا عن انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بصفة مستمرة وربطها بالغرف الفرعية على مستوى المراكز وغرف عمليات المديريات لتلقى شكاوي وبلاغات المواطنين والمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتحرك الفورى حال وقوع حوادث أو طوارئ خلال احتفالات العيد.