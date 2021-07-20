حدائق ومتنزهات أسيوط تستقبل المواطنين في العيد لأول مرة منذ كورونا

فتحت جميع الحدائق والمتنزهات العامة أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا حيث جرى تزويد الحدائق بالألعاب الخاصة بالأطفال وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع المحيطة.

وتوافد المواطنون، منذ الصباح الباكر، على الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة وعلى ضفتي نهر النيل، كما فتحت حدائق الإيمان بحي غرب والفردوس بحي شرق أبوابها لاستقبال المحتفلين بالعيد، ونظم مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة عدة رحلات نهرية بالمرسى السياحي لحديقة الفردوس، بداية من اليوم للمواطنين الذين جاءوا للاستمتاع بالعيد.

ومن جانب آخر، شنت مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين حملات لتوفير السلامة للأغذية واللحوم المعروضة بالأسواق كما تم نشر سيارات الإسعاف والإطفاء بجميع الحدائق والمناطق العامة لضمان السيطرة وتأمين المواطنين خاصة في الأماكن التي تشهد توافدًا كبيرا من جانب المواطنين على مستوى مدن المحافظة.

وكثفت مديرية أمن أسيوط، الحملات والدوريات الأمنية وتشكيلات الانتشار السريع بالميادين والشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة فضلا عن انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بصفة مستمرة وربطها بالغرف الفرعية على مستوى المراكز وغرف عمليات المديريات لتلقى شكاوي وبلاغات المواطنين والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، تنفيذا لتعليمات القيادات الأمنية والتنفيذية بالتحرك الفوري حال وقوع حوادث أو طوارئ خلال احتفالات العيد.