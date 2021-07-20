تشكيل لجنة لفحص المراسي والعبارات النيلية في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، للمرور على كافة المراسي النيلية والعبارات لمراجعة سلامتها من حيث التراخيص والسلامة الانشائية والتحميل فضلًا عن التأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وترأس العميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة اللجنة المشكلة وتم المرور على كافة مواقع ومراسي العبارات النهرية بقرى ومراكز المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وسلامتها، وخاصة مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وإقبال المواطنين على العبارات والمراسى النهرية واستهدفت اللجنة المرور على مواقع مشروع العبارات النيلية بمراكز «أبوتيج وساحل سليم وصدفا والبداري وديروط والقوصية ومنفلوط»، رافقه خلال الجولة هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة ورؤساء المراكز والوحدات المحلية.

كان محافظ أسيوط أصدر القرار رقم 1365 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها رئيس المركز والمدينة المختص وممثلين لمديرية الرى وشرطة المسطحات المائية والحماية المدنية ومدير إدارة السياحة بالمحافظة ومدير مشروع العبارات النهرية وعضو إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وللجنة أن تضم في عضويتها من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن التوجيهات الخاصة بإجازة عيد الأضحى المبارك.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.