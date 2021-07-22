بينها ضعف النظر والإيدز.. 12 مرضا يصيب متعاطى المخدرات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن أكثر المواد المخدرة تعاطيا، من واقع بيانات الخط الساخن للصندوق هى مخدر الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 45.87%، ثم جاء فى المرتبة الثانية الهيروين بنسبة 36.88%، يليه الترامادول بنسبة 20.22%، والأستروكس والفودو بنسبة 11.86%.

الأمراض الجسمانية المترتبة على تعاطى المخدرات

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن هناك العديد من الأمراض الجسمانية المترتبة على تعاطى المخدرات تتمثل فيما يلى:

-الإيدز.

-إنهاك وصداع

-فيروس B

-فيروس C

-فشل كبدى.

-فشل كلوى.

-هشاشة عظام.

-أمراض صدرية.

-متاعب بالجهاز الهضمي.

-ضعف جنسي.

- ضعف النظر.

-مشاكل فى القلب والدورة الدموية.

وأكد الصندوق ردا على سؤال أحد المواطنين على موقعه الرسمى، أن هناك العديد من المشاكل التى يتعرض لها المدمن فى العمل، نتيجة تعاطى المخدرات تتمثل فيما يلى:

-عدم القدرة على التركيز فى العمل.

- طرد من العمل

-مشاكل مع رئيس العمل.

-الإخلال بوظائف العمل.

-ترك العمل.

-ارتكاب انحرافات فى العمل.

-ارتكاب مشاكل مع الزملاء.

-عدم الاستقرار فى العمل.

ولفت صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن، أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33.18%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.57%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج.

وأشار إلى أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، مؤكدا أن نسبة الذكور الحاصلين على هذه الخدمات 94.30% بينما بلغت نسبة الإناث 5.70%، مشيرا إلى أن بيانات المتصلين بالخط الساخن تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية فى المحافظات الأكثر طلبا للعلاج.