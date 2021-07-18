التضامن تؤجل خروج المتعافين من الإدمان من مراكز العلاج لـ«بعد العيد»

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة، مشيرة إلى أنّ الخدمات التي يقدمها الصندوق تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، وتوفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، وتوفير المشورة للأسر بشأن آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة

وأضافت القباج في بيان عن الصندوق اليوم، أنّ خدمات الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن، بين علاج طبي وخدمات الدعم النفسي وبرامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

برامج لحماية المتعافين خلال أيام العيد

وقال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى «برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد»، خاصة وأنّ هذه الفترة شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل.

ولفت إلى أنّ الكثير من الدراسات والأبحاث، أكدت تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية، إذ إنّها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، والأمر ذاته بالنسبة للمتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم من التفكير في العودة للإدمان.

وأكد مساعد وزير التضامن الاجتماعي ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وجود فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين في تلقي العلاج، موضحا أنّ الخدمات العلاجية التي يقدّمها الصندوق، تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مستشفى ومركز علاجي متخصص لعلاج الإدمان بـ17 محافظة حتى الآن.