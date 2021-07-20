3 مميزات لجلسات العلاج الجماعي لمرضى الإدمان.. تخلصهم من الاكتئاب

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن جلسات العلاج الجماعى تلعب دورا كبيرا فى التعافى والعلاج من الإدمان، مشيرا إلى أنه ثبت بالخبرة الإكلينيكية نجاح جلسات العلاج الجماعى كمكون أساسى فى برنامج علاج الإدمان، مشيرا إلى أن العلاج الجماعى يلعب أدوارا عدة فى العلاج من الإدمان تتمثل فيما يلى:

- التخلص من التعاطى والإدمان ومنع الانتكاسة.

- تساعد جلسات العلاج الجماعى، المرضى الذين يجنحون للسلبية والانزواء ويفتقدون المهارات الاجتماعية التى تمكنهم من تنمية روابط وثيقة الصلة بالآخرين.

- تساعد المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الذى يكون ناتجاً من الاحتكاك بالآخرين والفشل فى ذلك.

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على موقعه الرسمى، أن عملية العلاج لا تكون فعالة على الإطلاق ما لم يمارس المريض المهارات التى يرغب فى تنميتها من خلال الجماعة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحالات النفسية التى تلعب فيها العوامل الاجتماعية والأخطاء فى عمليات التفاعل بالآخرين دوراً حاسماً فى نمو الأعراض المرضية، مؤكدا أن العلاج الجماعى يكون فعالاً فى هذه المواقف إذا تم فى مواقف اجتماعية منضبطة.

العوامل الدافعة لتعاطي المخدرات

أوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن هناك عدة عوامل دافعة للتعاطي وفقا للنتائج التى رصدها الخط الساخن، حيث جاءت العوامل كالتالى:

- أصدقاء السوء وحب الاستطلاع .

- التفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية .

-توهم زيادة القدرة الجنسية.

وأشار الصندوق، فى بيان صادر له، أن هناك عوامل دافعة للعلاج، مثل ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء وعدم القدرة المادية ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل، لافتا إلى أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة إلكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية فى المحافظات الأكثر طلبا للعلاج.