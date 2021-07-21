والدة أصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو تستعرض برنامجها: بدأنا حلمنا بدري

قالت رضوى عزب، والدة هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة، وأصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، إنّها كانت سعيدة بقرار مشاركة ابنتها في أولمبياد طوكيو كأصغر فرد في البعثة المصرية، حيث تبلغ من العمر 13 عاما: «الطريق مازال طويلا، وهي مسافرة مع البعثة كرابع احتياطي، وأتمنى أن تشرفنا البعثة المصرية، ونبني أمالنا لدورات أخرى».

وأضافت «عزب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد جومانا ماهر، اليوم الأربعاء،: «لدينا خطط حتى أولمبياد 2032 لكي تستطيع هنا أن تحقق حلمها، ورغم أنها تشارك كرابع احتياطي إلا أن وجودها في الأولمبياد سيجعلها تكسب خبرة كبيرة في الدورات الأولمبية القادمة».

وتابعت: «مدربو هنا في النادي الأهلي والخبير الأجنبي ومدرب اللياقة والأسرة والشركات الراعية وضعت هذا البرنامج، ولم تتداخل معنا وزارة الشباب واللجنة الأولمبية بسبب صغر سن هنا.. إحنا بدأنا حلمنا بدري أوي، ونتمنى إنها تبقى من الـ8 أو الـ16 الأوائل في أولمبياد 2024، والأمل الأكبر في أولمبياد 2028».

وأوضحت، أنها تتدرب 8 ساعات في اليوم بحد أدنى، كما أنها تحرص على الاهتمام بدروسها، مشيرةً إلى أن ساعات التدريب تقسم إلى فترات، وتتنوع ما بين تمرينات بدنية ونفسية وغيرها، وتحصل على يوم واحد فقط إجازة في الأسبوع.

واستقرت اللجنة الأولمبية المصرية، على اختيار علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 في منافسات السلاح، وهداية ملاك التي حققت ميدالية برونزية في منافسات التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لرفع علم مصر في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.