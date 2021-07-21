استخراج جثة طفل لقي مصرعه غرقا بترعة في طنطا

انتشلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، بمحافظة الغربية، جثة طفل لقي مصرعه غرقا بترعة عزبة العمارة في طنطا.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا، من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل يبلغ عمره 13 عامًا بترعة عزبة العمارة التابعة لدائرة مركز طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوات الإنقاذ النهري وفرق الإنقاذ وتم انتشال جثة الطفل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز زفتى بمحافظة الغربية، في وقت سابق، من انتشال جثة موظف بإدارة الري بمركز زفتى، عقب سقوطه أثناء عمله حال متابعته كاميرات المراقبة أمام بوابة قناطر دهتوره.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود إخطار من شرطة النجدة بمصرع موظف يدعى «علي ال م»، 54 سنة، غرق بمنطقة قناطر دهتورة حال عمله.

على الفور انتقلت إلى مكان الحادث الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الموظف، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.