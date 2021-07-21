أمين «القومي للحضارة»: المتحف يحتوي على هيكل عظمي عمره 35 ألف سنة

قالت أسماء سيد، أمين المتحف القومي للحضارة المصرية، إنَّ المتحف مختلف عن كل متاحف مصر، حيث أنه لا يخص حقبة زمنية محددة ويضم في قاعة العرض المركزية كبسولة حضارية عن كل الحضارات المصرية، موضحًا أنَّه يحتوي على أحد أقدم الهياكل العظمية في العالم وتمّ العثور عليه منذ 35 ألف سنة.

وأضافت «سيد»، خلال لقاء عبر برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد جومانا ماهر، اليوم الأربعاء، أن المتحف يحتوي على مجموعة «سن نجم» رئيس العمال في عهد رمسيس الثاني، وهي لا تقل أهمية عن مجموعة توت عنخ أمون حيث عُرضت في 13 ولاية أمريكية، إضافة إلى أقدم تعويضية، والساعات الليلية والشمسية والرملية، وكسوة الكعبة والمحمل والملابس التراثية لمصر.

وتابع: «من بعد الافتتاح لم يكن الاقبال متوقعا بسبب ظروف كورونا، وبالنسبة للمومياوات فإننا نعرض 17 ملكا و3 ملكات في قاعة المومياوات، ونفتح يوميا بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، بالإضافة إلى الفتح الليلي يوم الجمعة من الساعة 6 مساء حتى الساعة 9».

وتابعت أمين المتحف القومي للحضارة المصرية: «نعمل على توثيق القطع الأثرية ومدى احتياجها إلى الترميم، ومع الزوار فنحن نسهل العقبات على الزائر، ونمنحهم معلومات أكبر عن القطع الأثرية داخل وخارج الفتارين»، لافتة أن المومياوات هي أكثر ما يقبل عليه زوار المتحف، حيث يجرى عرض المومياء والتابوت الخاص بها وما جرى االعثور عليها في التابوت.

ويقع متحف الحضارة بالفسطاط على مساحة 33.5 فدان، ويستوعب المتحف خمسين ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية، بإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر.

ويحتوي متحف الحضارة بالفسطاط على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث.