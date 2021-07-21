ذبح 30 عجلا بمجزر أولاد صقر لتوزيعها على المستحقين في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

وأشاد المحافظ في بيان صحفي، اليوم، بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

ومن جانبه، أوضح سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه مباشرة بعد آداء صلاة العيد وتحت رعاية محافظ الشرقية تم البدء في ذبح 30 عجلا بمجزر أولاد صقر وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية وتحت إشراف مديرية الطب البيطري وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجزر وأثناء الذبح وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين من الأسر الأكثر إحتياجاً من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة بمراكز ومدن «الزقازيق - ههيا - أبو كبير - أبو حماد - كفر صقر - أولاد صقر- فاقوس - الحسينية - القرين - الإبراهيمية - صان الحجر - منشأه أبو عمر - ديرب نجم - منيا القمح - مشتول السوق - بلبيس».

وأضاف مدير جمعية الأورمان بالشرقية أن هناك كمية أخرى مخصصة للمحافظة من اللحوم المستوردة بواقع 30 ألف كيلو سيتم ذبحها خلال أيام العيد وتوزيعها فور وصولها مصر.