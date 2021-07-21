فضل يوم القر ولماذا سمي بذلك؟.. له منزلة وفضل عظيم عند الله

شهدت الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عديدة حول فضل يوم القر، وما هو يوم القر ولماذا سمي بذلك، ويجيب «الوطن» في هذا التقرير عن ذلك، فهو يطلق على ثاني أيام عيد الأضحى، أي اليوم الموافق 11 من ذي الحجة، فهو أول أيام التشريق، تلك الأيام التي تأتي 11، 12، 13 من ذي الحجة، وقد نهى الرسول الله (صل الله عليه وسلم) عن صيام أيام التشريق، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ».

فضل يوم القر

وحول فضل يوم القر، فإن هذا اليوم ليس كمثله من الأيام الأخري، فهو يوم له حالة خاصة عند حجاج بيت الله الحرام، وهي من الأيام التي لها منزلة وفضل عظيم، وثبت عن النبي محمد صل الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ».

وفضل يوم القر، قد جاء فيه ما ورد من حديث صحيح أنّ يوم القر من أفضل الأيام عند الله تعالى- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ اْلأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ». رواه أبو داود، (1765).

لماذا سمي يوم القر بذلك

وحول سبب تسمية يوم القر بذلك، فهو اليوم الذي يوافق هجريًا 11 من ذي الحجة، حيث أن حجاج بيت الله الحرام، يقرون في يوم الحادي عشر من ذي الحجة بمشعر «منى»، وكلمة يقرون تعنى يسكنون ويقيمون.

وحول فضل يوم القر، فإنَّه في ذلك اليوم يؤدى الحجاج، أول أيام التشريق الثلاثة، رمي الجمرات الثلاث بدءًا من الظهر اقتداء بسُنة النبي محمد (صل الله عليه وسلم).