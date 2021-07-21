شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عديدة حو حكم صيام أيام التشريق، خاصة أنّ ايام التشريق بدأت اليوم، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية حكم صيام أيام التشريق، وذلك من خلال هذا التقرير تحت عنوان: «حكم صيام أيام التشريق.. الإفتاء توضح».

حكم صيام أيام التشريق

أوضحت دار الإفتاء المصرية، بشأن الأسئلة العديدة الواردة لها حول حكم صيام أيام التشريق، أنها من الأيام التي اتفق فيها جمهور العلماء أنها من الأيام التي يُحرم فيها الصيام.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ جمهور الفقهاء ذهب في حكم صيام أيام التشريق، إلى تحريم صوم 5 أيام، وصيام أيام التشريق منها، بالإضافة إلى تحريم صوم يوم عيد الفطر، وكذلك صوم يوم عيد الأضحى.

وللديل الذي استدل منه جمهور العلماء فيما يتعلق بموضوع حكم صيام أيام التشريق، فقد ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ». أخرجه مسلم في صحيحه، وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

صيام أيام التشريق

واستكمالًا لتقرير حكم صيام أيام التشريق، فقد أوضح «الخطيب الشربيني»، الذي قال في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" «2/ 163»: ولا يصح صوم العيد أي «الفطر والأضحى» ولو عن واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين وللإجماع، ولو نذر صومه لم ينعقد نذره «وكذا التشريق» أي أيامه، وهي ثلاثة بعد الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) ولو لمتمتع، للنهي عن صيامها] أهـ.

وبدأت اليوم أولى أيام التشريق، والتي بهذه المناسبة، زادت نسبة البحث عن حكم صيام أيام التشريق، وهو ما استعرضته الوطن في السطور الماضية من خلال هذا التقرير، وأيام التشريق هي 11 و12 و13 من ذي الحجة، والتي تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.