حجاج عبدالعظيم يبكي على الهواء: «أختي ماتت ومثلت بعدها بدقائق»

بكى الفنان حجاج العظيم، على الهواء، عندما حكى واقعة وفاة شقيقته قبل دقائق من عرض مسرحية «أبو العربي»، موضحًا أنه فضل المشاركة من أجل المشاهدين: «زملائي دخلوا لي وهدوني بكلام، وتامر كرم المخرج طمعني في دعاء الناس لأختي، فطمعت إن الناس تقرأ لها الفاتحة وأكمل العرض».

وأضاف حجاج عبدالعظيم، خلال حواره مع الفنانة لميس الحديدي، أثناء لقائها مع أبطال مسرحية «أبو العربي»، في حلقة الاثنين، من برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «on»: «مكنتش حاسس بنفسي وطلبت من ربنا أنه يقويني ويصبرني وكنت شايفهم خيالات وكنت مركز إن الكلمة تتقال صح وتسليم المفاتيح لزملائي صح».

وتابع: «بكيت جدا بعد قفل الستارة، وربنا ما يكتبها على حد»، بدوره قال الفنان هاني رمزي، إن حجاج عبدالعظيم كان منهارا لدى تلقيه الخبر، لهذا أدرك أنه من الصعب أن يقوم بعرض المسرحية، وكان ذلك موقفا صعبا.

وأوضح: «اتناقشنا أنه يروح لأسرته، منظره مكنش ينفع يمثل، وكلنا كنا مشفقين عليه جدا، ومش عارفين نقول له إيه، لكنه قالنا المسرح حاجة مقدسة والجمهور اللي جه ملهوش ذنب، وكان بيتكلم وهو منهار.. كنا متفاجئين من كلامه، ولقينا فنان واقف على خشبة المسرح بيأدي بشكل غير طبيعي، ولما اتقفلت الستارة انهار، وكان بيبكي بين كل دخلة والتانية».