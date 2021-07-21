«التنمية المحلية» تنتهي من مقابلات 610 متقدمين لوظائف رؤساء المدن بعد العيد

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إجراء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة المقابلات الشخصية لـ610 من المتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حي، وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها إلى جانب وزير التنمية المحلية رئيسا للجنة كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق إضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية وممثل لمجلس الدولة.

استكمال المقابلات الشخصية لباقى المتقدمين للمسابقة

وقال وزير التنمية المحلية إنَّه من المقرر استكمال المقابلات الشخصية لباقي المتقدمين للمسابقة وعددهم 1000 شخص عقب الإنتهاء من إجازة عيد الأضحي المبارك، موجهًا الشكر لأعضاء اللجنة من المحافظين والقيادات والعاملين باللجنة على الجهود التي بذلوها خلال الأسبوع الأول للمقابلات لاختيار أفضل العناصر المتميزة من المتقدمين للمسابقة بعد توسيع قاعدة الاختيار ومد الإعلان الرسمي للمسابقة لمدة شهرين .

خلفيات وظيفية للمتقدمين

وأكّد شعراوي، أن المتقدمين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية لهم تنوعت خلفياتهم الوظيفية ما بين عاملين بالإدارة المحلية وبعض القطاعات الخدمية بالدولة مثل التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والنقل والإسكان والقطاع الخاص والشرطة والقوات المسلحة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّ اللجنة العليا للقيادات تعرفت من جميع المتقدمين خلال المقابلات الشخصية على خبراتهم الوظيفية ومقترحات التطوير التي تقدموا بها سواء للوظائف المتقدمين لها وكيفية تنفيذها أو طرق حل مشاكل وتحديات المحليات بوجه عام.

اختبارات في السمات

وأكّد شعراوي أنَ المتقدمين اجتازوا بعض الاختبارات في اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة، كما تمّ فحص ملفاتهم وتقييمها والنظر في اقتراحات التطوير التي تقدموا بها.